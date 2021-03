Se trata de una aclaración muy necesaria, pues se estaba originando un manto de dudas sobre el funcionamiento de las ollas comunes. Finalmente, el Gobierno precisó que los comedores solidarios si pueden funcionar durante este fin de semana del 27 y 28 de marzo, al no verse afectadas por la restricción de permisos decretado por el Ministerio de Salud.

"Me parece muy bien que se haya subsanado la situación para las ollas comunes al igual que otros permisos que estaban en duda, porque aquí claramente hubo un problema de comunicación desde el nivel central, lo cual generó mucha preocupación. Lo que está claro es que las ollas comunes podrán funcionar y las manipuladoras de alimentos tendrán sus permisos respectivos, no aún persiste el problema de cómo retirar dichos alimentos", argumentó Millones.

El candidato a Gobernador Regional sostuvo que la nueva complicación será el traslado, pues algunas ollas comunes se han organizado para hacer delivery solidario o comunitario, pero son las menos y no reflejan la realidad de todas las comunas. Por tal motivo, efectuó un llamado a tener la flexibilidad necesaria para permitir que las comidas puedan ser trasladadas a destino o bien que uno de los representantes de la familia pueda hacer el retiro.

Por último, recordó que el problema también se extiende a las ferias libres, muchas de las cuales no tienen sistema de entrega de productos y eso podría generar dificultades no sólo para los comerciantes, sino que también para miles de familias que mantienen como base de su alimentación, las verduras, frutas y productos de las ferias por su calidad y bajos precios. En resumen, la solución sigue siendo parcial, porque algunos problemas aún no están resueltos.