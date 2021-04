Todo comenzó el 22 de abril pasado, cuando un grupo de 30 manifestantes y residentes de Rapa Nui protestaron en la loza del Aeropuerto Internacional Mataveri, para prohibir el ingreso de 10 pasajeros que habían llegado en un vuelo proveniente de Santiago.

La aeronave, además de las tradicionales provisionales efectivamente traiga a profesionales y trabajadores, tres de ellos con residencia en la isla y siete funcionarios contratados por el Ministerio de la Vivienda los cuales tenían como objetivo construir y terminar una viviendas de los subsidios habitacionales de familias del lugar.



Finalmente, los trabajadores debieron regresar ante la imposibilidad de bajar en Rapa Nui, pero ademas la aerolínea Latam anunció la suspensión de los vuelos, lo cual de inmediato causó preocupación, pues gran parte de los alimentos, materiales, combustibles e insumos de salud se transportan por esa vía.

El consejero regional, Manuel Millones, quien manifestó que el Gobierno debe intervenir lo antes posible en este conflicto y buscar una solución a la brevedad, pues las complicaciones pueden ser múltiples.

“Yo le hago un llamado al Gobierno a enfrentar los temas de Rapa Nui. Hoy tenemos un problema adicional que me han comunicado respecto a la carga de alimentación para los escolares quienes reciben vía Junaeb. Ese cargamento estaba en una embarcación que finalmente no llevará la carga a la Isla y por otro lado nos encontramos con la situación que de momento no hay vuelos que puedan llevar estos alimentos, otras entidades también han señalado que les queda poca alimentación, es decir que vamos a entrar a una situación de desabastecimiento”, agregó.