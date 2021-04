Sabido es que la 'pandemia' de Covid19 ha obligado a la población a sufrir extensos períodos de cuarentena, hecho que ha limitado el acceso de los consumidores a bienes y servicios esenciales. Sin embargo, la actividad agrícola se ha destacado por su capacidad de adaptación a la crisis, que le ha permitido garantizar el abastecimiento y suministro de alimentos del campo a la comunidad.

Uno de los rubros que lleva el estandarte en esta materia ha sido el avícola, el que no solo ha mantenido sus niveles de venta, sino que incluso ha experimentado un fuerte incremento de la demanda, principalmente de huevos.

Se trata de la producción de los denominados “huevos de gallinas felices”, los que ahora son distribuidos casi en su totalidad a través del sistema de reparto a domicilio, y que también tienen más que felices a las mujeres emprendedoras dedicadas a esta productividad.

Tal es el caso de tres emprendedoras usuarias INDAP de la región de Valparaíso —específicamente de las comunas de La Calera, Los Andes y Casablanca— quienes ya desde antes de declarada la 'pandemia' y a propósito de los efectos del estallido social habían comenzado a implementar con éxito la modalidad delivery.

“Las Colorinas Felices” es el nombre del emprendimiento de Daniella Tapia (por el característico color de las gallinas raza lohmann brown), usuaria del Programa de Desarrollo Local (Prodesal) del sector La Peña en la comuna de La Calera. Hace unos 8 años dejó una promisoria carrera en el mundo del modelaje y decidió volver a sus raíces con sus dos hijos pequeños para dedicarse en cuerpo y alma a la crianza de “gallinas felices”.

“Yo me crie en el campo, me fui a Santiago a trabajar como modelo, lo pasé bien, pero nunca fue lo mío, así que quise volver y empecé de nuevo con mi padre que es agricultor. Me hablaron de las gallinas felices y me encantó el tema, aproveché un invernadero de plantas medicinales que convertí en gallinero, luego me llegó un crédito aprobado y dije esto es el destino y comencé con 500 gallinas. Me tiré a la piscina con todo”, confiesa esta emprendedora.