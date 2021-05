Multiplicar colmenas, producir abejas reinas de raza y duplicar núcleos, son algunas de las tantas cosas que el pequeño agricultor de Cuncumén, en la comuna de San Antonio, Francisco Delgado, aprendió gracias al Servicio de Asesoría Técnica de INDAP (SAT).

Francisco perteneció durante seis años al Programa de Desarrollo Local (Prodesal) y asegura que fue una plataforma tremendamente útil para iniciar sus actividades, pero que con los años, buscó la manera de perfeccionar sus conocimientos y encontró en el SAT una excelente oportunidad, además, afirmó que

“Gracias a mi familia yo siempre he sabido algo de abejas y el Prodesal fue un muy buen impulso para poder dedicarme a la apicultura, pero en el momento que me cambié al SAT logré dar un salto importante en la producción, ya que antes solo tenía miel pero después de varias capacitaciones, ahora también vendo propóleos, jabones, cera y diferentes derivados que me permiten alcanzar mayor público”