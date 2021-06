El SERNAC presentó una demanda colectiva en contra de la empresa Santiliz tras recibir múltiples reclamos y alertas ciudadanas de parte de consumidores acusando diversos incumplimientos, entre ellos, que no entregaba los productos adquiridos y que tampoco devolvía el dinero.

El objetivo de esta acción legal es que la empresa compense a todos los consumidores que han sido afectados por estos incumplimientos.

Desde abril del año pasado al mismo mes de este 2021, el SERNAC recibió alrededor de 625 reclamos y más de 85 alertas ciudadanas en contra de esta empresa. La mayoría de los consumidores reclama porque nunca recibieron las compras y tampoco les devolvieron el dinero pagado.

En algunos casos, incluso, hay consumidores que llevan hasta siete meses esperando un producto o la devolución de lo pagado, agregando que Santiliz no responde ninguno de los canales de contacto.

“Necesito urgente que contesten mis correos y mensajes de WhatsApp. No ha llegado mi pedido… somos más de 45 personas en la misma situación y a ninguno le dan respuestas. Si no tienen los productos, no los sigan ofreciendo en su página web, Instagram. ¡Están perjudicándonos en estos tiempos en que el dinero es muy valioso!!”

“¿Pueden contestar mis mensajes? No puedo comunicarme con ustedes vía telefónica porque nadie responde los teléfonos, están desconectados o no existen. Les he enviado mensajes por redes sociales y correo electrónico y no recibo respuesta”.