Con gran decisión y reptando a través de un inestable terreno, el brigadista de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), Román Valenzuela, logró rescatar a una perrita atrapada en el fango, al interior de la Reserva Nacional Lago Peñuelas, en la parte alta de la comuna de Valparaíso.

El combatiente de la brigada forestal Palma 8 no dudó un segundo en acudir en ayuda del can que, además de estar inmovilizado, se encontraba bajo el acecho de un grupo de jotes.

Luego de superar el complejo trayecto, Valenzuela espantó a las aves y, con los resguardos pertinentes, retiró a la perrita de la “trampa mortal” en la que permanecía. Posteriormente, junto a sus compañeros, la guiaron hasta un punto seguro dentro del entorno protegido, donde le entregaron los cuidados básicos.

“Llegué gateando y pecho a tierra, porque si no me enterraba. Las aves, al verme, se alejaron. Ahí me pude acercar al animal para darle contención, cariño y finalmente liberarlo”, detalló el brigadista.