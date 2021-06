Una de las herramientas que tiene Indap para ir en apoyo de los productores, afectados por la prolongada escasez hídrica de la región de Valparaíso, es el seguro apícola y durante este año se ha transformado en un pilar fundamental para muchas familias, ya que ha entregado más de 100 millones de pesos en indemnización.

Carolina Ilabaca es una joven apicultora de Limache y fue beneficiada con el seguro, ella destacó que “yo en lo personal he tenido una experiencia tremendamente positiva, este es el segundo año que lo tomo y realmente nos ha ayudado a enfrentar la falta de agua. La verdad es que nunca estuve muy convencida antes de tomarlo, pero una vez, por las altas temperaturas del verano, casi se me incendian los panales y desde ahí no lo suelto más, ya que es una tremenda ayuda que puede ayudar en los momentos más difíciles”, además agregó que permite mayor seguridad para proyectarse en el tiempo, lo que impulsa a innovar con nuevos productos que entregan ganancias positivas.

El seguro apícola, además de cubrir pérdidas por la falta de agua, también se hace cargo en el caso de que las abejas sufran intoxicación por pesticidas, enfermedades, lluvias torrenciales, sismos, vientos fuertes, robo y muchos otros factores pueden perjudicar la producción. Además, en el caso de tomar el seguro, siempre se recomienda asegurar la totalidad de las colmenas y se debe informar si estas sufren un cambio de ubicación antes de la ocurrencia de un siniestro.

El director regional de Indap, Fernando Torregrosa, aseguró que

“Nadie tiene la obligación de contratar un seguro, pero sí es tremendamente recomendable, porque es complicado predecir cuando el clima puede perjudicar la producción. En enero de este año muchos productores de uva de San Felipe y Los Andes se vieron afectados por un inesperado sistema frontal que produjo incontables daños, pero lograron ponerse de pie gracias al seguro de Indap, es por eso que esta es una más de las herramientas que ofrecemos para que la Agricultura Familiar Campesina, logre un mejor nivel de calidad de vida”.

Durante este año, los 36 apicultores que han sido indemnizados por el seguro pertenecen a las comunas de La Ligua, San Felipe, Los Andes, Limache, San Antonio, Casablanca Petorca y Quilota y y el principal motivo ha sido la sequía paramétrica, es por eso que Indap continúa ofreciendo sus herramientas de ayuda para fortalecer la pequeña agricultura.