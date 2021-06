A menos de un mes de que el Gobernador de la Provincia de Valparaíso, Gonzalo Le Dantec, deje su cargo y la repartición desaparezca para que sus responsabilidades sean asumidas por la nueva Delegación Presidencial Regional, las cifras en materia de trabajo contra la delincuencia son más que positivas: los delitos en la provincia disminuyeron un 48% en lo que va del año, porcentaje que se traduce en que ocurrieron 5.360 delitos menos comparados al primer semestre del 2020.

Esto, según las cifras entregadas por el Sistema Táctico de Operación Policial (STOP), que es la herramienta impulsada por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera en todo Chile para cuantificar los delitos, analizarlos y con ello, poder enfocar estrategias específicas para su prevención y así, utilizar de manera más eficiente los recursos policiales.

Pero la reducción no solo se ha visto en estas ciudades, ya que en el caso de las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, se ha experimentado un 38,4% de disminución de los delitos, es decir, 546 casos menos que el mismo periodo del 2020, según los datos entregados por la comisaría de Carabineros a cargo de esa zona, mientras que en Casablanca y Juan Fernández las cifras han bajado en un 51%, es decir, 184 casos policiales menos.

Respecto al combate al tráfico de drogas, el Gobernador Provincial señaló que en materia policial

En ese sentido, la autoridad provincial también destacó que en lo que va del año ambas policías han logrado recuperar cerca de 300 armas de fuego, la mayoría que estaban en manos de delincuentes y que ahora serán destruidas, lo que también ha permitido mayor seguridad para la población.

Por último, el gobernador Le Dantec se refirió a los desafíos que deberá continuar trabajando la nueva Delegación Presidencial Regional junto a ambas policías, como por ejemplo, el tema de las tomas ilegales de terreno:

Otro desafío permanente es el comercio ambulante. Respecto a este tema, Le Dantec señaló que

“Esperamos contar con el apoyo de los municipios, que en algunos casos no lo tuvimos. Esperamos que ahora sí se comprometan en el control del comercio ambulante porque dependen mucho de ellos, son los municipios los que pueden establecer ordenanzas o restricciones para el comercio ambulante. Carabineros no puede actuar más allá de cursar infracciones de policía local, y no puede realizar ninguna acción si no cuenta con una ordenanza ni tampoco pueden ni siquiera cursar esas infracciones cuando el comercio ambulante se desarrolla a través de un permiso precario que otorgan los municipios. Las ciudades esperan contar con el apoyo de los municipios para llevar más tranquilidad a los comerciantes establecidos que han sufrido muchísimo a causa de esta 'pandemia' y que son los que se ven más afectados con el comercio ambulante, que compite con ellos de manera bastante injusta, ya que el comercio informal no paga arriendo, no paga impuestos, ni pagan sueldos a sus trabajadores”.