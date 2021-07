Nuevo Renacer, así se llama el nuevo Conjunto Habitacional, construido e inaugurado por el ministerio de Vivienda y Urbanismo, bajo el programa de Regeneración de Conjuntos Habitacionales, el cual será integrado por 63 familias de la comuna de Puchuncaví.

El proyecto fue llevado a cabo en los terrenos del ex Condominio Social San Agustín, el cual fue demolido ya que contaba con un deterioro importante en su estructura a causa de los sismos de la última década. En este, residieron 224 familias, de las cuales 57 quisieron quedarse para formar un nuevo barrio, alejados del miedo con el cual vivieron por muchos años.

Esta decisión se tomó luego de informes técnicos de la Escuela de Ingeniería Civil de la PUCV, los cuales concluyeron que las viviendas presentaban daños irreparables. Mientras que el MINVU otorgó subsidios para la reubicación de las familias afectadas.

Al respecto, la seremi Minvu Valparaíso, Evelyn Mansilla, destacó que,

“Como ministerio de vivienda y urbanismo estamos muy contentos de que este proyecto de regeneración habitacional y urbana, sea el primero en finalizar obras a nivel nacional. Este es un proyecto de largo aliento, comenzó el año 2015, pero su construcción comenzó ahora, el año 2018 y por fin estamos entregando estas viviendas para mejorar la calidad de vida de 63 familias. Aquí habían 224 departamentos de cerca de 40 m 2 , y hoy podemos ver que tenemos casas con distintas tipologías, con jardines y patio, lo cual viene a configurar un mejor barrio para este sector. Sin duda, queremos seguir avanzando en esta línea, en esta nueva política de vivienda que busca corregir lo que no se ha hecho bien, es por ello que aquí hay una inversión cercana a los 2 mil millones de pesos que ha realizado nuestro ministerio. Este es uno de los proyectos de los programas que mejor satisfacción nos deja, pues entregamos viviendas de alto estándar a cada uno de los vecinos, como ellos se lo merecen”.

En esta misma línea, el director de Serviu, Tomás Ochoa, destacó que,

“Este es un proyecto que es parte del Programa de Regeneración de Condominios Sociales del ministerio de la Vivienda y lo que busca es corregir algunos aspectos de la política habitacional que no haya funcionado bien y aquí era un caso. Eran departamentos que tenían problemas estructurales, donde había hacinamiento; donde, además, eran departamentos que no respondían adecuadamente a lo que hoy día entendemos como política de vivienda. Ahora tenemos un barrio con casas con patio, con áreas verdes, con equipamiento, que va a mejorar la calidad de vida de todas las familias de Puchuncaví que se vieron afectadas con la demolición del proyecto ex San Agustín y lo más importante, y una de las cosas que nos tiene orgullosos como Serviu Valparaíso, es que este es el primer proyecto de regeneración que se cierra, es decir, que se identificó, se intervino, se demolió, se entregaron las viviendas y hoy día estamos finalmente cerrando este proceso y estamos muy contentos por las familias de Puchuncaví que se van a poder trasladar desde hoy a sus casas”.