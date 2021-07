El lunes 5 de julio, a las 16:45 horas, la L/M “Don Claudio” informó su zarpe vía radial a la Capitanía de Puerto de Coquimbo. La lancha presentó una falla en sus baterías, la que no fue informada a la Autoridad Marítima, retornando a puerto, para finalmente zarpar el día martes 6 de julio a la zona de pesca, 185 kilómetros al oeste del puerto de Caldera aproximadamente.

Ese mismo día, a las 23:30 horas, la L/M “Don Claudio” chocó con los roqueríos del sector sur del Islote Pájaros, naufragando en el sector. La lancha no contaba con radiobailza satelital de emergencia, la que no es exigible por normativa vigente, asimismo no declaró la emergencia por la frecuencia de radio HF correspondiente.

El jueves 8, a las 15:40 horas, la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático dio aviso que la embarcación no estaba emitiendo a través de su POSAT (posicionador satelital obligatorio de acuerdo a la Ley de Pesca), iniciando la búsqueda de los contactos en tierra y armadores de la embarcación para señalarles que la Lancha Motor debía retornar a puerto, conforme al protocolo establecido.

El viernes 9 la Capitanía de Puerto de Coquimbo, mediante un acta de notificación bajo firma, señaló a su armador que la L/M “Don Claudio” debía retornar a puerto. Junto con lo anterior, la Autoridad Marítima continuó intentando ubicar a la embarcación.

El sábado 10, a las 17:12 horas, un familiar de los tripulantes señaló vía telefónica que la L/M “Don Claudio” se encontraría navegando en el área de Caldera y estaría recalando a ese puerto el día domingo 11, a las 21:30 horas La información fue transmitida a la Gobernación Marítima de Caldera, quienes de todas formas mantuvieron los intentos de comunicación vía radial con la lancha cada 1 hora sin resultados positivos.

El lunes 12, a las 08:51 horas y dado que la embarcación no había recalado, la Gobernación Marítima de Caldera activó el caso SAR N°1230001321 L/M “Don Claudio”, iniciando las labores de rebusca sin obtener resultados positivos. Paralelamente, la Capitanía de Puerto de Coquimbo destinó a la LPM-4401 para efectuar una rebusca en Islotes Pájaros e Isla Damas, sector norte de la jurisdicción, sin resultados.

El martes 13, durante un sobrevuelo del avión N-321de la Aviación Naval sobre Islotes Pájaros, se logró avistar 6 personas, dando aviso a la LSG “Coquimbo”, unidad rescató a los 6 tripulantes, quienes en ese momento señalaron que existen 2 personas más desaparecidas que no estaban declaradas en el zarpe.

Se encuentra en curso una investigación para determinar las causas que produjeron este accidente.

En el sector de rebusca están operando la Lancha de Servicios Generales “Coquimbo”, una Lancha Patrullera Marítima, dos botes de goma, un helicóptero Naval, un ROV submarino, un dron, además de botes civiles y patrullas terrestres en el Islote "Pájaros".

El área de rebusca comprende los sectores norte y sur del Islote, además del sector costero de Totoralillo norte, respondiendo a la vocación y compromiso de la Autoridad Marítima y de la Armada de Chile en la salvaguarda de la vida humana en el mar.