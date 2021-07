Luego de que el Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) acogiera el requerimiento de cesación del cargo por la causal de notable abandono de deberes presentado por concejales de Viña del Mar, imputándosele a la ex alcaldesa Reginato haber mantenido una situación permanente de déficit financiero y ocultar la real situación del municipio, omitiendo informar en la cuenta pública realizada los años 2016 y 2017 los pasivos existentes en esas anualidades, es que los diputados Rodrigo González (PPD) y Daniel Verdessi (DC), solicitaron la formalización de Virginia Reginato por su eventual participación en relación al delito de malversación culpable de caudales públicos, y subsidio del delito de fraude.

En el escrito solicita también se formalice a otros funcionarios municipales involucrados en el cobro indebido de horas extras entre los años 2014 y 2018, y junto a ello se abra una nueva arista investigativa en relación a eventuales delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento público, en relación a la cuenta pública municipal del año 2017.

Para el diputado Rodrigo González

Por su parte el diputado Verdessi, junto con el avance en el caso Horas Extras, espera también se realice un juicio de cuentas para transparentar el daño financiero en el municipio

“Era imposible que los funcionarios hicieran todas las horas que declaraban, a lo que se suma la falta de control que establece la ley para que no ocurran este tipo de acciones. Nos llama la atención el hecho que sea necesario revisar cómo esta información pueda ser entregada por organismos que no sea el alcalde, porque si los concejales no tienen la información fidedigna, no pueden fiscalizar. En cuanto a los dineros, espero que haya un juicio de cuentas, que muestre el daño patrimonial que ha tenido el Estado de Chile y Viña del Mar”.