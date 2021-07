Durante la última jornada de discusión sobre la modificación del Código de Aguas, proyecto emblemático que este martes tuvo su aprobación en general, en el Senado, el parlamentario cuestionó las políticas públicas que el gobierno ha implementado para enfrentar la escasez hídrica en la región, apuntando a la decisión de paralizar la creación del embalse Catemu. “Hay que tener otro tipo de políticas públicas”, apuntó.

Tras la última jornada de discusión sobre el nuevo Código de Aguas, y que fue aprobado este martes, en discusión en general en el Senado, y a la espera de que el gobierno incorpore nuevas indicaciones al proyecto, el senador por el PPD, Ricardo Lagos Weber, valoró la aprobación unánime de la iniciativa en sala, aprovechando la oportunidad para cuestionar el rol que ha jugado el gobierno en materia de políticas públicas durante los últimos años, para hacer frente a la situación de escasez hídrica que afecta a la región de Valparaíso y a gran parte del país, por más de una década.

Respecto a las complejidades que tiene la zona interior de Aconcagua, Quillota y Petorca, fundamentalmente, respecto a la escasez de agua para el consumo y cultivo agrícola y ganadero, el parlamentario fue crítico:

“Estamos llenos de camiones aljibes en la zona interior para hacerse cargo del consumo de agua; y no estoy hablando sólo de los campamentos, hablo de zonas rurales, urbanas o semi urbanas en donde el abastecimiento de agua potable se hace a través de camiones aljibes. Acá, en la región de Valparaíso, no se ha construido un embalse en años, y claro, probablemente me van a decir que la solución para enfrentar la escasez hídrica no es la creación de embalses, sin embargo, para quienes viven en la región de Coquimbo, zona en la cual hace 30 ó 40 años, probablemente, la situación de escasez hídrica era mucho más aguda en la región de Coquimbo que en Valparaíso, pero que, ante un escenario que afecta a gran parte del mundo de manera similar, la situación de la región de Coquimbo, hoy es mejor, o menos mala que en la región de Valparaíso. O sea, tal vez los embalses también ayudaron en algún minuto. Entonces, hay que tener otro tipo de políticas públicas en esta materia”, comentó.