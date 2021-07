Con el propósito de solucionar el impedimiento que estaban teniendo las compañías de teatro a lo largo del país, para poder acceder al bono alivio mypes, la presidenta de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara de Diputadas y Diputados, Carolina Marzán, citó al director del Servicio de Impuestos Internos, Eduardo Luna, para que diera solución a un error de interpretación normativa que estaba impidiendo que uno de los sectores más afectados por la 'pandemia', accediera a esta ayuda económica, lo cual será corregido hoy y más de 500 personas serán beneficiadas.

“Luego de hacer las gestiones pertinentes con el director del Servicio de Impuestos Internos, quien hoy estuvo en la comisión de arte y cultura que presido; recibimos la buena noticia de que la Red de compañías teatrales de Chile, que no habían podido postular al bono alivio mypes, finalmente podrán acceder a este beneficio. Serán más de 500 trabajadoras y trabajadores de compañías emblemáticas que recibirán el beneficio. Esta ayuda es trascendental para un sector que ha sido fuertemente afectado por la 'pandemia'. Es una gran noticia que me pone muy contenta porque va en ayuda de muchas familias que no habían podido acceder a ayudas económicas”, dijo la diputada Carolina Marzán.