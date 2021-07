Durante la semana del 27 al 30 de julio la Armada de Chile junto a E-Chiledigital realizaron una nueva semana temática “Aportando a la conciencia marítima ciudadana en el siglo XXI”. Cuatro días donde diversos especialistas realizaron exposiciones reuniendo a docentes y 600 alumnos de colegios de Valparaíso y Talca.

Fue precisamente una de las docentes que participó, Elena Flores del colegio Concepción de Talca, se refirió a como aportan estás instancias a los más jóvenes,

“Motivo mucho a mis estudiantes en jefatura de curso con proyectos científicos sobre el medio ambiente, para que aprendan a amar su entorno natural y trabajen en su conservación. No había tenido el agrado de estar presente en otras charlas que han dictado, y me parece fantástico que se realice de esta manera, así acostumbrar a los jóvenes a informarse a través de medios formales con profesionales e instituciones serias como la Armada de Chile, y no informarse a través de memes”.