El Ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, junto a la seremi Minvu, Evelyn Mansilla, y al director de Serviu, Tomás Ochoa, destacaron el avance del proyecto del Programa de Integración Social y Territorial DS19 “Encanto de Curauma” en la Región de Valparaíso, junto a Nancy Valdés y Fredy Saavedra, quienes forman parte de las 240 familias que vivirán próximamente en el conjunto habitacional.

Junto con esto, el Ministro Ward acompañó a la familia Saavedra Valdés a conocer, por primera vez, su departamento en este proyecto, en el que podrán acceder a una solución habitacional definitiva. Nancy Valdés, en el día de cumpleaños, expresó que

“Estoy muy feliz, fue mi mejor regalo de cumpleaños, es el mejor regalo que he recibido en todos estos años. Feliz con mi esposo, queriendo venirme luego, me emocioné mucho cuando entré al departamento y doy gracias a toda la gente en general, muy hermoso, muy lindo, no pensaba encontrarme con algo tan bello”. Además, añadió que “Mis hijas están contentísimas, porque ya vamos a estar donde nosotros, vamos a poder nosotros disponer de lo que tenemos en este momento y agradecida, mi familia está toda contenta”.