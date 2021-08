Las 279 viviendas del megaproyecto habitacional “Los Álamos” llevan un 53% de avance. Por este motivo, y respetando los aforos por la situación sanitaria, las directivas de los cinco comités beneficiados pudieron visitar la obra para comprobar el estado actual de la construcción. Esto en una actividad donde también participó el Director Regional del Serviu, Tomás Ochoa, quien estuvo de paso por esta zona del Aconcagua.

Ochoa señaló al recorrer estas viviendas en la antesala de las visitas parcializadas que hicieron el resto de los futuros propietarios,

“Nosotros tratamos que estas visitas nos acompañen los dirigentes. Lamentablemente por la pandemia no se pudo incluir a todas las familias, aunque nos encantaría hacerlo. Pero, así y todo, tratamos que vengan en grupos pequeños y con las medidas sanitarias, para que conozcan sus viviendas y vayan siendo parte de este proceso constructivo. Es muy importante la compañía de ellos porque finalmente son los dueños de los recursos invertidos y para que conozcan el lugar donde vivirán.”

Junto con esto, la autoridad del MINVU valoró la calidad de estas casas de uno y dos pisos, que van desde los 47 a los 56 metros cuadrados, así como su ubicación dentro de la comuna de Rinconada, ya que el megaproyecto se emplaza en calle San Martín, lo que va en beneficio de familias que, en su mayoría, viven de allegados en la actualidad.

Uno de esos casos es Leslie Cataldo del Comité Generación Los Placeres, quien espera poder trasladarse a este lugar junto a su hija y tras la visita se mostró muy emocionada.

Pese a las complicaciones de la pandemia y a la falta de materiales, esta obra ha logrado continuar su desarrollo y en la visita el Director Tomás Ochoa reforzó el compromiso con las directivas de seguir avanzando hasta lograr el término del proyecto y mediante el diálogo destrabas algunas situaciones que están siendo atendidas por los equipos del Serviu, las autoridades locales y los dirigentes del Club Deportivo Gálvez para finiquitar el acceso a este barrio.

Frente a esto, el Director Ochoa agradeció la voluntad del alcalde y el equipo municipal en que esta obra siga su curso.

“Yo no tengo ninguna duda que se van a resolver porque evidentemente un proyecto de esta envergadura, con una inversión de más de 8 mil millones de pesos para la comuna, no pueden avanzar más lento o detenerse por conflictos menores, que hay que resolver sin ninguna duda; porque todos entendemos la importancia de este proyecto y el tema deportivo también es importante, por lo que, hay que encontrar una solución para ellos y se puede hacer, así que no tengo dudas que se resolverá muy pronto.” puntualizó Ochoa.