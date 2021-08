Un nuevo y macabro caso fue denunciado durante la presente jornada en la Fiscalía Local de Viña del Mar. Al lugar llegó el diputado PPD, Rodrigo González junto al abogado Paulo Pérez, y familiares de Juan Godoy Salcedo, hombre fallecido el 10 de septiembre del 2004 en el cementerio municipal de Santa Inés.

Según relató Lorena Peñaloza, nieta de la víctima, quedó descubierto el macabro hecho recién este último año al fallecer su abuela, y decidieran enterrarla junto a su esposo en su nicho particular, descubriendo al momento de abrir la tumba que al cuerpo del hombre le faltaba su cabeza, la que había sido reemplaza por una pelota de tenis, y también había desaparecido un accesorio de oro que llevaba su corbata.

Este hecho lo presenció Patricia, hija de la víctima, quién días después se lo contó a su familia, la que inició una serie de gestiones para poder volver a abrir el nicho y revisar efectivamente si el cuerpo partencia a su fallecido familiar, lo que finalmente, pese a la resistencia del cementerio, se concretó dos meses después, encontrando un cuerpo diferente, ahora con cabeza, y con una dentadura completa pese a que su padre no tenía dientes.

“La verdad me quedé callada, en shock, y a las semanas vine a contarle a mi hija y mi nieto de lo que había visto, y ahí empezamos los trámites para poder volver a abrir el nicho y nos encontramos con una calavera entera, completa, negra como carbón, yo sé que ese no es mi padre, y quisiera que se le hiciera un ADN para saber qué persona está ahí, y finalmente se haga justicia, porque con esta denuncia buscamos justicia y que a otras familias no les vuelva a ocurrir” relató Patricia.