Las exportaciones forestales-madereras alcanzaron un total de US$581 millones en julio anotando un alza del 34% respecto a igual mes del 2020, acumulando en los primeros siete meses del año envíos por US$3.163 millones, monto que representa un aumento del 13% en relación a enero-julio de 2020. Asimismo, los embarques forestales mostraron en julio un alza del 33% respecto a junio, informó hoy la Corporación Chilena de la Madera.

El gremio que agrupa a 170 empresas pequeñas, medianas y grandes dedicadas al cultivo y manejo sustentable de bosques, y producción de madera y fibra, indicó que el resultado de julio se explica "principalmente por un alza en los embarques de celulosa a China, mercado que representó el 59% del valor total exportado en julio y el 58% de los envíos de celulosa”.

“En la medida que se ha ido mitigando el impacto del Covid19 en diferentes países del mundo, los mercados internacionales han ido normalizando la demanda de productos forestales chilenos como es el caso de la celulosa en un mercado muy importante para el sector forestal como es China”, comentó el presidente de Corma, Juan José Ugarte, al comentar el informe.

Respecto a cómo evolucionarán las exportaciones en lo que resta del 2021, el presidente de Corma indicó que se espera que las exportaciones sectoriales sigan mostrando un buen comportamiento, pero alertó que el rebrote del Covid en los puertos de Ningbo y Shanghai, los dos terminales más grandes de China y que mueven del orden de 100 mil contenedores diarios, podría alterar esta tendencia positiva, “impactando la disponibilidad de contendedores y espacio en los barcos para nuestro comercio internacional”, sostuvo el dirigente gremial.

Principales productos y destinos

De acuerdo con el informe de Corma, en julio, la categoría Pulpa y Papel representó el 59% de los montos exportados, con un aumento del 33% respecto al promedio del trimestre móvil anterior (Abril 2021 a Junio 2021). A continuación, se ubicó la categoría Madera Aserrada y Cepillada con un 12% de participación, luego las categorías Molduras (10%) y Tableros y Chapas (9%). Las Astillas, en tanto, representaron un 4% del total exportado.

China se mantuvo en julio como principal mercado de destino de las exportaciones forestales y madereras chilenas, con un 39% de participación en el valor total exportado (US$ 227,6 millones) y un alza en sus compras del 77% en sus compras respecto al mismo mes del 2020. El segundo mercado de destino fue EE.UU. con un 20% de participación (US$118 millones) y un aumento del 24% respecto a julio del año anterior. La tercera posición fue para Japón, con un 6% de participación (US$36,5 millones) y un aumento del 24% con respecto al mismo mes del año pasado.

Puntualmente en el mes de julio, China elevó sus compras en un 107% respecto al mes anterior, seguido por EE.UU. con un 21% y Japón con un alza en los envíos del 14%.

Principales puertos de Salida

El puerto de Coronel en la Región del Biobío fue el principal terminal de salida de las exportaciones forestales durante julio, con embarques por US$220,5 millones de dólares que representaron el 38% del total exportado por el sector. De este total, el 56% tuvo origen en la misma región, seguido por la Región de Ñuble, con un 28% y la Región de La Araucanía, con un 7%.

El segundo terminal en importancia correspondió al puerto de Lirquén, también en la Región del Biobío, el que representó el 30% de los montos totales exportados. Estos embarques tuvieron como origen las regiones de Biobío (57%), Ñuble (18%) y La Araucanía (15%).

Con respecto al origen de las exportaciones forestales y madereras, Biobío mantuvo su liderazgo, aportando el 49% de los montos exportados (US$ 286,6 millones), seguido por Ñuble con un 21% (US$ 122,8 millones) y Maule con un 12% (US$ 68,7 millones.