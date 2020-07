La pandemia provocada por el #COVID19 ha sido compleja en todos los ámbitos. La crisis sanitaria ha generado una serie de inconvenientes, provocando en muchos casos inestabilidad en la salud mental de las personas.

Especialista explica que el uso de las redes sociales es fundamental para mantener el contacto con amigos y su entorno cercano

La mayoría ha tenido angustia de enfermar o que nuestros adultos mayores y niños padezcan el contagio. Sin embargo, también debemos resguardar emocionalmente a nuestros adolescentes.

Es común verlos como personas fuertes, pero no podemos pasar por alto, el hecho de que están expuestos a una serie de cambios físicos y emocionales, que los mantienen de cierta forma inestables.

AUDIO

María José Barker, psiquiatra infanto-juvenil del Hospital Dr. Gustavo Fricke SSVQ, se refiere a estos cambios de personalidad que pueden provocar cierta fragilidad emocional de los adolescentes en esta etapa de su vida. “La adolescencia es una etapa en la que uno tiene que resolver difíciles tareas. Una de ellas es tener que diferenciarse de su familia de origen, o sea el adolescente tiene que darse cuenta y decir parece que soy distinto a mis padres. Una vez que ellos hacen eso, ellos tienen que pensar entonces en generar su propia identidad y para esto es fundamental tener el apoyo de los pares, son los pares y los amigos los que están viviendo lo mismo”.

Sin embargo, la cuarentena de cierta forma ha interrumpido este proceso natural en la estructuración de la personalidad producto del distanciamiento que ha causado el confinamiento . En ese contexto la especialista es clara en señalar que “en ellos esto podría generar mucha más sensación de frustración, podría generar síntomas como el aislamiento, el estar un poco más deprimido, el poder concentrarse menos y tenemos que entender nosotros como adultos que tiene que ver con la etapa que están viviendo”.

En este caso, lo ideal es brindar cierta flexibilidad que permita la comunicación del adolescente con su entorno. Una de las alternativas y la más usada en el escenario actual es permitir el uso de las redes sociales a través de un computador o teléfono celular, en esa línea la psiquiatra infanto-juvenil recomienda su uso, siempre resguardando el contenido al que acceden los jóvenes “tenemos que estar cuidando de que los adolescentes no estén todo el tiempo en los medios sociales y en las redes etc.. pero en este momento vamos a tener que saber que es una forma de comunicarse con sus amigos. Hay que tratar de mantener esos espacios, obviamente con los horarios adecuados”, indica.

Debemos recordar que los adolescentes no son adultos más jóvenes, sino que ellos también requieren un filtro de la información que visualizan a través de los medios de comunicación, independiente de la plataforma que utilicen para mantenerse informados. Hay que recordar que los adolescentes están en desarrollo, que su psiquis y su cognición también se está desarrollando y requieren de un filtro y un apoyo para completar su proceso.

También María José Barker argumentó que otra clave para permitir el desarrollo adolescente en cuarentena es “el no ser demasiado invasivo, no obligar al adolescente a participar de todas las actividades de la familia, pero si igual acompañarlo. Yo creo que mientras uno entienda lo que le va pasando, uno va a saber cómo guiarlo y eso es súper importante, porque a veces uno cree que solamente él está pegado en el teléfono por un tema conductual y, en realidad es porque lo necesita o que no quiso hacer esa actividad familiar porque es pesado, y en realidad es porque necesita un minuto para pensar sus cosas y hacer sus propias reflexiones”.

No debemos olvidar además que en general el adolescente también necesita mucho contacto físico, requiere en esta etapa de su vida relacionarse con el otro a través del cuerpo. Eso en el contexto actual está completamente restringido, siendo las redes sociales uno de los pocos medios de apoyo. Otra alternativa es ingresar al portal del Ministerio de Salud en www.minsal.cl/salud-mental e informarse sobre los instructivos dispuestos para el apoyo de las personas y también comunicarse al teléfono 600 370 7777 de salud responde o a través del www.gob.cl/saludablemente