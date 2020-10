Los chilenos se acercan a perder su última playa maravillosa, dándole un tiro de gracia a la gran biodiversidad, particularmente endémica, que en dicho lugar, corredor biológico de aves migratorias, existe. Entones me pregunto: ¿por qué de esta situación?, ¿Cuáles son sus causas? ...veamos: A pesar de la creciente interés por el cuidado de nuestro Planeta y del medio ambiente se sigue permitiendo su destrucción y degradación. Uno se pregunta ¿hay personas que sí quieren destrozar, o a quienes no les importa que se destruya? La respuesta es No. Nadie quiere destrozar un pedazo de esta otrora hermosa tierra. Nadie quiere dañar el lugar en que vivimos.

Bien. Entonces ... ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué está en peligro el ecosistema de Tunquén?

Pensábamos que las playas pertenecían a la Nación. No es así. La playa de Tunquen está en manos privadas. Algunos propietarios quieren beneficiarse económicamente mediante la parcelación y la construcción de segundas viviendas en la playa y terreno de playa.

La destrucción del campo dunar de Tunquén, milagrosamente aun prístino, es uno de los ambientes que conforman que junto al humedal conforman el ecosistema de Tunquén, constituyen es el soporte de la riquísima capa vegetal donde las aves se refugian y alimentan; por su parte, las dunas y la playa, son parte del patrimonio natural del país, ¿es verdad que a Los chilenos…no les importa? Falso. ¡por supuesto que les importa! Lo que pasa es que los proyectos inmobiliarios a veces, como en este caso, se contraponen el interés nacional. Estaremos de acuerdo que el interés nacional es superior al interés de un particular. Luego ¿por qué no se puede conservar la playa para que esté disponible para todos los chilenos?

¿Por qué el Estado no utiliza la Ley que fue creada para estos casos haciendo efectiva la creación de una Santuario de la Naturaleza? En circunstancias que la intención de su protección fue publicada hace más de 15 meses!? La explicación de que el propietario se opone por el sólo hecho de ser tal ha sido rechazada por la Contraloría, siendo inaceptable. El Ministerio del Medio Ambiente, aduciendo la actitud de estos propietarios, se niega a presentar el caso al Consejo de Ministros. ¿Es eso legal? Se llega a la situación que tenemos en Tunquén. Los ciudadanos inviertan tiempo en luchar por la conservación de la playa. Y ¿las autoridades? ¿dónde están nuestras autoridades locales? Los vecinos trabajamos con entusiasmo porque amamos nuestra tierra, nuestro patrimonio. Pero el director de obras, la alcaldesa, el diputado, la senadora, el presidente ¿permiten esta contienda desigual entre el poderoso aparato burocrático estatal y los simples ciudadanos?

A esta pregunta se escuchan varias respuestas. Estas incluyen la complejidad y conflicto entre diferentes leyes y la dispersión de la responsabilidad entre diferentes autoridades. Pero quizás la más triste de todas estas respuestas es: “Pero… ¡estamos en Chile!”

Es URGENTE que la Ministra del medio Ambiente suba al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad la propuesta de ampliación del Santuario de la Naturaleza del Humedal de Tunquén que es prioridad del gobierno y que forma parte del plan nacional de protección de humedales 2018-2020.

Si en Chile queremos de verdad ser efectivos en el cuidado del patrimonio natural tiene que incorporarse la totalidad del Campo Dunar, Costa, roqueríos y quebradas al Santuario de la Naturaleza del Humedal de Tunquén, única forma de asegurar la supervivencia del ecosistema.