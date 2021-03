El puerto ha vivido momentos complejos en las últimas semanas y este jueves entró en cuarentena total. Ante este panorama adverso, el candidato a la alcaldía de Valparaíso, Carlos Bannen, está preocupado por la extraña entrega de cajas de mercadería que se ha generado durante estos días. No existe certeza de dónde provienen esos productos y si estaban guardados, por qué no fueron entregados antes.

“Sería bueno que la alcaldía transparente el por qué consideraron cajas de mercadería como mermas y no se entregaron a los vecinos en el momento oportuno, o bien no se entregaron a distintas ollas comunes que funcionan en la comuna. En ese sentido, también, deben transparentar qué cajas de mercadería son las que están entregando ahora, que hemos tomado conocimiento el día de hoy. Y si éstas corresponden o no a las que estaban en la bodega Simón Bolívar.” indicó Bannen.