En una reunión con la vocera de Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, la ministra le informó que ha habido un avance de un 75% respecto de retenciones del primer retiro y un 41% de avance en el segundo. Lo que significa que entre ambos retiros , solo un tercio se ha pagado.⁣

⁣ Han pasado 3 meses desde que se aprobó el segundo retiro del 10%, incluyendo en el proyecto la retención para pago de deudas de pensión de alimentos y subrogación legal para realizar la solicitud de modo forzoso. Sin embargo, aún miles de, en su mayoría, madres, aún no reciben el pago de esta retención por parte de las AFPs. Lo que para la diputada del PPD, Carolina Marzán “es una burla para los niños y adolescentes que les corresponde su pensión”.⁣

“Recibimos todos los días denuncias de demandantes que hicieron todo el proceso en tribunales de familia para para lograr obtener que se paguen las deudas de pensión de alimentos a través de los retiro del 10% y teniendo la liquidación del Tribunal de familia, aún no reciben el pago de las AFPs, siendo que en el segundo retiro se estableció un plazo de 10 días para pagar. Nos parece insólito que las Administradoras de Fondos todavía no entreguen las respuestas a esas miles de personas, que están exigiendo lo que la ley les permite, con plazos claros y obligaciones expresas para la AFP”, señaló la parlamentaria.⁣

Asimismo, la diputada Marzán comentó

“Nos hemos reunido con el Superintendente de Pensiones y con el Gerente General de las administradoras y ninguno puede entregar una fecha tope de pago por parte de las AFPs, sabemos que existen nudos críticos en casos de pluralidad de causas, pero no podemos permitir que las Administradoras paguen en los plazos que estimen, o bien, interpreten la ley o las resoluciones a su antojo, vemos que hay una especie de arbitrariedad en el actuar que vulnera el derecho niños y adolescentes a tener su pensión como la establece la ley. Esto ya parece una burla y no puede seguir. Si existe la posibilidad de un tercer retiro, que pueden esperar quienes aún no reciben ni siquiera los montos del primer pago”.⁣

La diputada del distrito 6 cree que esto no puede continuar “directamente no podemos fiscalizar las Administradora de Pensiones, pero creemos que el Superintendencia tiene que tener un mejor diálogo con ellos y pueda entregar una respuesta a quienes aún esperan. No podemos permitir que esto siga ocurriendo, se debe dar celeridad a las actuaciones pendientes de las AFP y el pago de los fondos”​